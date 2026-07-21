Глобальные тенденции могут вызвать в том числе дефицит продуктов в Запорожье.

Дефицит продуктов в Запорожье не прогнозируется, однако неблагоприятные погодные условия в ведущих странах-производителях томатов уже влияют на мировой рынок и могут сказаться на будущих ценах, сообщает Politeka.net.

Аналитики сообщают, что природные катаклизмы в этом году сократили ожидаемые объемы урожая. Засухи, длительные ливни и резкие температурные колебания стали серьезным испытанием для аграрного сектора, что снизило предложение овощей на международном уровне.

Эксперты объясняют, что в части регионов растения пострадали от недостатка влаги, в то время как в других фермеры столкнулись с затоплениями и распространением грибковых заболеваний. Именно эти факторы могут вызвать дальнейший рост стоимости продукции.

Дефицита продуктов в Запорожье пока не ожидается. По предварительным оценкам, украинские хозяйства должны собрать урожай помидоров примерно на уровне прошлого года, что позволит обеспечить внутренний спрос без существенных перебоев.

Экономисты отмечают, что глобальные тенденции могут повлиять на розничный рынок. Если международные поставки будут оставаться ограниченными, импортные овощи будут постепенно дорожать, а это может отразиться и на ценниках в магазинах.

Специалисты отмечают, что аграрное производство все больше зависит от климатических изменений. Поэтому производители активно внедряют современные технологии, которые помогают уменьшить риски и сохранить стабильность выращивания.

Последующая ситуация будет зависеть от погодных условий, результатов нового сезона сбора урожая и состояния мирового продовольственного рынка.

Источник: agroter

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