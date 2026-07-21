Украинцам раскрыли, по которым будут продолжаться графики отключения света в Одесской области на 22 июля.

Появилось предупреждение о плановых и длительных графиках отключения света в Одесской области на 22 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Одесской области на 22 июля связаны с техническим обслуживанием энергетической инфраструктуры, модернизацией оборудования и мерами, направленными на обеспечение стабильного электроснабжения. При выполнении работ часть потребителей останется без света.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети 22 июля будет проводить профилактические работы в селе Граденыци Беляевской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ с 8.00 до 17.00 будет отключение электроэнергии:

пров.1-й Шевченка

ул. Весела

ул. Шевченка

пров. 2-й Шевченка

По информации энергетиков, 22 июля с 08:00 до 19:00 часов электроснабжение временно прекратят в пределах Куяльницкая сельская объединенная территориальная община. Так, в связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии:

с 08:00 до 19:00 в селах Гонората та Глыбочок (ул. Центральна);

с 09:00 до 12:00 в селах Дибривка, Борщі, Гидерим (ул. Выноградна, Травнева, Незалежна), Малый Фонтан, Велыкый Фонтан, Мыколаивка Перша (ул. Заводська) та Любомырка.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы. Так, с 08:00 до 17:00 плановые ремонтные работы будут проводиться в рамках Раздельнянского территориального общества. На этот период без электроэнергии останутся адреса:

село Калантаивка

село Поташенкова улица Космонавтив - 16, 44.



Источник: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Источник: Біляївська міська рада

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где гарантируют от 25 тысяч гривен зарплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: цены изменились как именно.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: среди каких предложений можно выбрать.