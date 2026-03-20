Доплати для пенсіонерів у Харківській області допомагають зберегти стабільність доходів та покращити рівень життя.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області у 2026 році нараховують із урахуванням додаткового трудового стажу та чинного прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Відповідні роз’яснення оприлюднив Пенсійний фонд України.

Згідно з опублікованою інформацією, новий порядок почав діяти з 1 січня. Надбавка визначається як 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму.

За умов прожиткового мінімуму на рівні 2 595 гривень щомісячна сума становить 25,95 грн за один додатковий рік трудової діяльності. Такий перерахунок автоматично застосовують до жінок із більш ніж 30 роками стажу та чоловіків, які відпрацювали понад 35 років.

Якщо громадянин продовжує працювати після виходу на заслужений відпочинок або змінюються соціальні стандарти, відповідні служби проводять новий розрахунок. У цьому випадку доплати для пенсіонерів в Харківській області коригуються відповідно до оновлених показників.

Окремі соціальні переваги передбачені для ветеранів праці. Серед них — розширений доступ до медичної допомоги, безоплатне зубопротезування та першочергове санаторно-курортне лікування.

Для оформлення такого статусу потрібно звернутися до органів соціального захисту та отримати відповідне посвідчення. Воно надає право на низку додаткових пільг.

Зокрема, йдеться про безкоштовний проїзд у громадському транспорті в межах регіону, пріоритетний ремонт житла та забезпечення твердим паливом у холодний період.

У практичному вимірі мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить не менше 129,75 гривні. Фахівці радять перевіряти дані про стаж у пенсійній справі, щоб нарахування відбувалося коректно.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися