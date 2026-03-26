Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется в рамках государственной программы поддержки переселенцев и рассчитана на первые месяцы после переезда, передает Politeka.net.

Об этом сообщает Национальная социальная сервисная служба.

Новые переселенцы, впервые получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую поддержку в течение шести месяцев. Ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью.

Для оформления помощи необходимо иметь справку ВПЛ и подать заявление через мобильное приложение "Дія"», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда.

После завершения базового периода финансирование сохраняется для пенсионеров, людей с инвалидностью, детей-сирот и других социально уязвимых категорий. Также поддержка продолжается для семей, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Трудоустроенные переселенцы имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты: 2000 гривен для работающих и 3000 гривен для лиц с инвалидностью. Это помогает быстрее адаптироваться и частично возмещает расходы на жилье и быт.

Государство делает упор на поддержку экономической активности переселенцев и обеспечение финансовой стабильности на территории Киевской области. Подробные условия получения денежной помощи для ВПЛ в Киевской области доступны на официальных порталах и сервисах, где следует регулярно проверять актуальные сообщения.

Переселенцам советуют следить за обновлениями, контролировать свои данные и своевременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в доходах или семейном составе, чтобы сохранить право на поддержку.

