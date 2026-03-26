Грошова допомога для ВПО у Київській області надається в межах державної програми підтримки переселенців і розрахована на перші місяці після переїзду, передає Politeka.net..

Про це повідомляє Національна соціальна сервісна служба.

Нові переселенці, які вперше отримали статус ВПО, можуть розраховувати на фінансову підтримку протягом шести місяців. Щомісячні виплати становлять 2 000 гривень для дорослого та 3 000 гривень для дитини або особи з інвалідністю.

Для оформлення допомоги необхідно мати довідку ВПО та подати заяву через мобільний застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг або відділення Пенсійного фонду.

Після завершення базового періоду фінансування зберігається для пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших соціально вразливих категорій. Також підтримка продовжується для сімей, у яких середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Працевлаштовані переселенці мають право на додаткові щомісячні виплати: 2 000 гривень для працюючих та 3 000 гривень для осіб з інвалідністю. Це допомагає швидше адаптуватися та частково покриває витрати на житло та побут.

Держава робить акцент на підтримку економічної активності переселенців та забезпечення фінансової стабільності на території Київської області. Детальні умови отримання грошової допомоги для ВПО у Київській області доступні на офіційних порталах і сервісах, де слід регулярно перевіряти актуальні повідомлення.

Переселенцям радять стежити за оновленнями, контролювати власні дані та вчасно інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни у доходах або сімейному складі, щоб зберегти право на підтримку.

