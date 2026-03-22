Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через онлайн-платформу «Допомагай», где жители публикуют объявления о возможности временного проживания, сообщает Politeka.

Сервис помогает переселенцам быстрее найти безопасное убежище в разных регионах страны.

На платформе регулярно появляются новые варианты от владельцев домов или людей, готовых предоставить комнату или дом. Пользователи могут самостоятельно просматривать объявления, связываться с авторами и уточнять условия размещения.

Среди актуальных предложений вариант в поселке Козин Обуховского района. Там готовы принять двоих на любой период пребывания.

Еще одну возможность предлагают в городе Украинка. В этом случае речь идет также о размещении для двух лиц без ограничений относительно продолжительности проживания.

Кроме того, на платформе опубликовано объявление о доме в селе Козлов Переяславского района. В доме три комнаты, поэтому там могут разместиться до пяти человек.

По описанию, дом сейчас пуст и нуждается в обустройстве мебелью. В то же время в доме есть электричество, печное отопление, во дворе расположены колодец и хозяйственная постройка. Дорога в столицу занимает около полутора часов.

По словам пользователей сервиса, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается одним из самых распространенных запросов среди людей, которые ищут безопасное место для временного проживания. Именно поэтому подобные платформы регулярно пополняются новыми объявлениями от небезразличных граждан.

По мере появления новых объявлений количество доступных вариантов для временного проживания продолжает расти.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.