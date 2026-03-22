Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», де мешканці публікують оголошення про можливість тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає переселенцям швидше знайти безпечний прихисток у різних регіонах країни.

На платформі регулярно з’являються нові варіанти від власників осель або людей, які готові надати кімнату чи будинок. Користувачі можуть самостійно переглядати оголошення, зв’язуватися з авторами та уточнювати умови розміщення.

Серед актуальних пропозицій — варіант у селищі Козин Обухівського району. Там готові прийняти двох людей на будь-який період перебування.

Ще одну можливість пропонують у місті Українка. У цьому випадку також йдеться про розміщення для двох осіб без обмежень щодо тривалості проживання.

Крім того, на платформі опубліковано оголошення про будинок у селі Козлів Переяславського району. У помешканні три кімнати, тож там можуть розміститися до п’яти людей.

За описом, оселя зараз порожня та потребує облаштування меблями. Водночас у будинку є електрика, пічне опалення, на подвір’ї розташовані колодязь і господарська споруда. Дорога до столиці займає приблизно півтори години.

За словами користувачів сервісу, безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається одним із найпоширеніших запитів серед людей, які шукають безпечне місце для тимчасового проживання. Саме тому подібні платформи регулярно поповнюються новими оголошеннями від небайдужих громадян.

У міру появи нових оголошень кількість доступних варіантів для тимчасового проживання продовжує зростати.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.