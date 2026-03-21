Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в начале 2026 года включает более тысячи свободных койко-мест в разных временных заведениях, передает Politeka.

Об этом сообщили на официальной странице местных служб.

Речь идет о размещении в модульных городках, общежитиях, благотворительных пространствах и шелтерах предприятия «Запорожремсервис». Люди, вынужденные покинуть свои дома, могут выбрать вариант проживания в зависимости от состава семьи и собственных нужд.

Чтобы узнать актуальную информацию о наличии мест, советуют обратиться в департамент социальной защиты Запорожской облгосадминистрации. Специалисты предоставляют консультации и объясняют порядок поселения.

Для связи работает номер 061-764-42-65. Также действует горячая линия транзитного центра – 0-800-331-630. Дополнительную информацию можно получить у координатора Ассоциации шелтеров Николая Городенского по телефону 095-337-22-60.

Для оформления проживания нужно подготовить паспорт, идентификационный код, справку переселенца и документы членов семьи. При наличии льгот необходимо предоставить подтверждение.

По прибытии в избранное заведение заключают соглашение сроком на шесть месяцев с возможностью продления. Бумаги можно подать в течение 30 дней после заселения.

При регистрации переселенцы могут воспользоваться сервисом «Дія», упрощающим процедуру оформления. Все помещения, где предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, обустроены и готовы к проживанию.

В местных службах добавляют, что информация о наличии мест регулярно обновляется, поэтому людям советуют предварительно уточнять данные перед заселением.

