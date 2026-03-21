Усі приміщення, де надають безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, облаштовані та готові до проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі на початку 2026 року включає понад тисячу вільних ліжко-місць у різних тимчасових закладах, передає Politeka.

Про це повідомили на офіційній сторінці місцевих служб.

Йдеться про розміщення у модульних містечках, гуртожитках, благодійних просторах та шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс». Люди, які були змушені залишити свої домівки, можуть обрати варіант проживання залежно від складу родини та власних потреб.

Щоб дізнатися актуальну інформацію про наявність місць, радять звернутися до департаменту соціального захисту Запорізької обласної державної адміністрації. Спеціалісти надають консультації та пояснюють порядок поселення.

Для зв’язку працює номер 061-764-42-65. Також діє гаряча лінія транзитного центру — 0-800-331-630. Додаткову інформацію можна отримати у координатора Асоціації шелтерів Миколи Городенського за телефоном 095-337-22-60.

Для оформлення проживання необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця та документи членів родини. За наявності пільг потрібно надати підтвердження.

Після прибуття до обраного закладу укладають угоду строком на шість місяців із можливістю продовження. Папери дозволено подати протягом 30 днів після заселення.

Під час реєстрації переселенці можуть скористатися сервісом «Дія», що спрощує процедуру оформлення. Усі приміщення, де надають безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, облаштовані та готові до проживання.

У місцевих службах додають, що інформацію щодо наявності місць регулярно оновлюють, тому людям радять попередньо уточнювати дані перед заселенням.

Останні новини України:

