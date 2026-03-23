Все детали и условия получения денежной помощи для ВПЛ в Киевской области доступны на официальных порталах и сервисах.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется в рамках государственной программы поддержки переселенцев и рассчитана на первые месяцы после переезда, передает Politeka.net.

Об этом сообщает Национальная социальная сервисная служба.

Новые переселенцы, впервые получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую поддержку в течение шести месяцев. Ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью.

Оформление помощи осуществляется через мобильное приложение «Дія», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда. Необходимо иметь справку ВПЛ и подать заявление для начала начисления средств.

После завершения базового периода финансирование продолжается для пенсионеров, людей с инвалидностью, детей-сирот и других социально уязвимых групп. Также поддержка предоставляется семьям, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Трудоустроенные переселенцы получают дополнительные выплаты: 2000 гривен ежемесячно для работающих взрослых и 3000 гривен для лиц с инвалидностью. Это помогает возместить расходы на жилье и быт и ускоряет адаптацию.

Государство делает упор на поддержку экономической активности переселенцев и стабильность финансов в Киевской области. Все детали и условия получения денежной помощи для ВПЛ в Киевской области доступны на официальных порталах и сервисах.

Переселенцам рекомендуют регулярно проверять обновления, контролировать собственные данные и своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях доходов или семейного состава, чтобы сохранить право на финансовую поддержку.

Также специалисты советуют заранее уточнять условия получения дополнительных выплат при трудоустройстве или открытии ФЛП.

