Усі деталі та актуальні умови отримання грошової допомоги для ВПО у Київській області доступні на офіційних порталах і сервісах.

Грошова допомога для ВПО у Київській області надається в межах державної програми підтримки переселенців та розрахована на перші місяці після переїзду, передає Politeka.net.

Про це повідомляє Національна соціальна сервісна служба.

Нові переселенці, які вперше отримали статус ВПО, можуть розраховувати на фінансову підтримку протягом шести місяців. Щомісячні виплати складають 2 000 гривень для дорослого та 3 000 гривень для дитини або особи з інвалідністю.

Оформлення допомоги здійснюється через мобільний застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг або відділення Пенсійного фонду. Необхідно мати довідку ВПО та подати заяву для початку нарахування коштів.

Після завершення базового періоду фінансування продовжується для пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших соціально уразливих груп. Також підтримка надається сім’ям, у яких середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Працевлаштовані переселенці отримують додаткові виплати: 2 000 гривень щомісяця для працюючих дорослих та 3 000 гривень для осіб з інвалідністю. Це допомагає покрити витрати на житло та побут і прискорює адаптацію.

Держава робить акцент на підтримку економічної активності переселенців та стабільність фінансів у Київській області. Усі деталі та актуальні умови отримання грошової допомоги для ВПО у Київській області доступні на офіційних порталах і сервісах.

Переселенцям рекомендують регулярно перевіряти оновлення, контролювати власні дані та вчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни доходів або сімейного складу, щоб зберегти право на фінансову підтримку.

Також фахівці радять заздалегідь уточнювати умови отримання додаткових виплат у разі працевлаштування чи відкриття ФОП.

