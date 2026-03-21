Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области в 2026 году начисляются автоматически для граждан, достигших определенного возраста или имеющих статус ветерана войны, сообщает Politeka.

Порядок выплат предусмотрен законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Участники боевых действий могут получать ежемесячную надбавку на уровне 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Кроме того, предусмотрена фиксированная целевая денежная помощь в размере 40 гривен.

Если сумма выплат вместе со всеми надбавками не достигает установленного минимального уровня, государство начисляет адресную поддержку. Она призвана довести итоговую сумму до требуемого показателя.

Некоторые возрастные категории также имеют дополнительную финансовую поддержку. Граждане от 70 до 74 лет получают 300 гривен ежемесячно, от 75 до 79 лет - 456 гривен, а лица старше 80 лет - 570 гривен.

Такие выплаты назначаются автоматически без обращения в Пенсионный фонд, однако только в том случае, если общая сумма ежемесячного обеспечения не превышает 10 340,35 гривны.

Особое внимание в 2026 году уделяется людям старше 80 лет, которые проживают самостоятельно и нуждаются в постоянной помощи. Для них предусмотрена ежемесячная государственная поддержка примерно в 1038 гривен.

Чтобы получить такую ​​выплату, необходимо предоставить медицинское заключение о необходимости в постороннем уходе и подать заявление в Пенсионный фонд. Именно в таком формате доплаты для пенсионеров в Кировоградской области позволяют поддержать пожилых людей и обеспечить дополнительную социальную защиту.

