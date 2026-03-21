Саме в такому форматі доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області дозволяють підтримати громадян похилого віку та забезпечити додатковий соціальний захист.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області у 2026 році нараховуються автоматично для громадян, які досягли визначеного віку або мають статус ветерана війни, повідомляє Politeka.

Порядок виплат передбачений законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Учасники бойових дій можуть отримувати щомісячну надбавку на рівні 25% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Окрім цього, передбачена фіксована цільова грошова допомога у розмірі 40 гривень.

Якщо загальна сума виплат разом із усіма надбавками не досягає встановленого мінімального рівня, держава нараховує адресну підтримку. Вона покликана довести підсумкову суму до необхідного показника.

Окремі вікові категорії також мають додаткову фінансову підтримку. Громадяни від 70 до 74 років отримують 300 гривень щомісяця, від 75 до 79 років — 456 гривень, а особи віком понад 80 років — 570 гривень.

Такі виплати призначаються автоматично без звернення до Пенсійного фонду, однак лише у випадку, коли загальна сума щомісячного забезпечення не перевищує 10 340,35 гривні.

Особлива увага у 2026 році приділяється людям віком понад 80 років, які проживають самостійно та потребують постійної допомоги. Для них передбачена щомісячна державна підтримка приблизно у 1 038 гривень.

Щоб отримати таку виплату, необхідно надати медичний висновок про потребу у сторонньому догляді та подати заяву до Пенсійного фонду. Саме в такому форматі доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області дозволяють підтримати громадян похилого віку та забезпечити додатковий соціальний захист.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.