Подорожание проезда в Тернопольской области стало актуальным вопросом для жителей одного из городов, где планируется изменять тарифы на автобусные перевозки.

Подорожание проезда в Тернопольской области вызвано стремительным ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и повышением заработной платы водителей, сообщает Politeka.

Местный совет Черкова объясняет, что тариф, утвержденный еще в 2022 году, уже не возмещает фактические расходы перевозчиков и не позволяет обеспечивать надлежащий уровень услуг.

Решение о подорожании проезда в Тернопольской области планируется принять на ближайшем заседании исполкома Чортковской городской территориальной громады.

По новым расчетам билет при бесконтактной оплате (банковская карта, телефон или электронный билет) вырос до 15 гривен за поездку.

А при наличном расчете тариф составит 25 гривен. Ранее пассажиры платили 13 гривен за бесконтактную оплату и 15 гривен – наличными.

В горсовете подчеркивают, что такое повышение умеренно и позволит стабильно обеспечивать общину качественным транспортом, своевременно выплачивать зарплаты водителям, закупать горючее и поддерживать техническое состояние автобусов.

Местные власти также отмечают, что практика различных тарифов для наличной и безналичной оплаты распространена в Украине.

Она стимулирует безналичные расчеты, уменьшает теневые доходы и позволяет более точно вести учет пассажиропотока, однако оставляет доступной альтернативу для тех, кто пользуется наличными.

Таким образом, подорожание проезда в Тернопольской области - вынужденная мера для поддержки работы общественного транспорта и обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров в Чорткове.

Последние новости Украины:

