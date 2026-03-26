Подорожчання проїзду в Тернопільській області стало актуальним питанням для мешканців одного з міст, де планують змінювати тарифи на автобусні перевезення.

Подорожчання проїзду в Тернопільській області спричинене стрімким зростанням цін на пально-мастильні матеріали, запчастини та підвищенням заробітної плати водіїв, повідомляє Politeka.

Місцева рада Чоркова пояснює, що тариф, затверджений ще у 2022 році, вже не покриває фактичні витрати перевізників і не дозволяє забезпечувати належний рівень послуг.

Рішення про подорожчання проїзду в Тернопільській області планується ухвалити на найближчому засіданні виконкому Чортківської міської територіальної громади.

За новими розрахунками, квиток при безконтактній оплаті (банківська картка, телефон чи електронний квиток) зріс до 15 гривень за поїздку.

А при готівковому розрахунку тариф становитиме 25 гривень. Раніше пасажири сплачували 13 гривень за безконтактну оплату та 15 гривень – готівкою.

У міськраді підкреслюють, що таке підвищення є помірним і дозволить стабільно забезпечувати громаду якісним транспортом, вчасно виплачувати зарплати водіям, закуповувати пальне та підтримувати технічний стан автобусів.

Місцева влада також зазначає, що практика різних тарифів для готівкової та безготівкової оплати є поширеною в Україні.

Вона стимулює безготівкові розрахунки, зменшує тіньові доходи та дозволяє точніше вести облік пасажиропотоку, проте залишає доступною альтернативу для тих, хто користується готівкою.

Таким чином, подорожчання проїзду в Тернопільській області є вимушеним заходом для підтримки роботи громадського транспорту та забезпечення безперебійного перевезення пасажирів у Чорткові.

