Подорожание продуктов в Киеве в последнее время ощутимо для местных жителей, ведь ценники на базовые позиции изменились.

Подорожание продуктов в Киеве охватило разные категории товаров, сообщает Politeka.

Статистику, демонстрирующую подорожание отдельных продуктов в Киеве, предоставили на официальном сайте Минфина.

Так, свежемороженая скумбрия в марте 2026 стоит в среднем 289,63 грн за килограмм, тогда как в феврале ее средняя стоимость составляла 274,64 грн.

Поднятие ценников коснулось и молочного отдела. Молоко Яготинское 2,6% выросло со среднемесячных 54,40 грн. до 61,25 грн. за 900 мл. Причем в разных супермаркетах стоимость варьируется от 57,90 грн у Auchan до 67,80 грн у Megamarket.

Кроме этого, батон Киевский Нарезной весом 500 грамм вырос с 36,80 грн в феврале до средних 39,03 грн в марте. А Батон Румянец нарезка весом 450 г вырос с 33,10 грн до 34,15 грн.

Основные факторы, объясняющие подорожание продуктов в Киеве, остаются комплексными. Война уменьшает производство мяса и яиц из-за сокращения поголовья скота и птицы.

Логистические трудности повышают затраты на транспортировку, а перебои с электроснабжением заставляют производителей применять генераторы и учитывать более дорогой газ для теплиц.

Экономические факторы, включая инфляцию и колебания курса доллара, влияют на стоимость импортных товаров и составляющих для производства. Дополнительно увеличиваются расходы производителей на корма, электроэнергию и заработную плату.

По данным экспертов, тенденция к росту ценников сохраняется, и это влияет на ежедневные расходы местных жителей, заставляя более тщательно планировать покупки и сравнивать предложения разных супермаркетов.

Последние новости Украины:

