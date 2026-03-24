Подорожчання продуктів у Києві охопило різні категорії товарів, повідомляє Politeka.

Статистику, яка демонструє подорожчання окремих продуктів в Києві, надали на офіційному сайті Мінфіну.

Так, скумбрія свіжеморожена у березні 2026 коштує в середньому 289,63 грн за кілограм, тоді як у лютому її середня вартість становила 274,64 грн.

Підняття цінників торкнулося й молочного відділу. Молоко Яготинське 2,6% зросло з середньомісячних 54,40 грн до 61,25 грн за 900 мл. Причому в різних супермаркетах вартість варіюється від 57,90 грн у Auchan до 67,80 грн у Megamarket.

Окрім цього, батон Київський Нарізний вагою 500 грамів виріс із 36,80 грн у лютому до середніх 39,03 грн у березні. А Батон Рум'янець нарізка вагою 450 грамів зріс з 33,10 грн до 34,15 грн.

Основні чинники, які пояснюють подорожчання продуктів у Києві, залишаються комплексними. Війна зменшує виробництво м’яса та яєць через скорочення поголів’я худоби та птиці.

Логістичні труднощі підвищують витрати на транспортування, а перебої з електропостачанням змушують виробників застосовувати генератори та враховувати дорожчий газ для теплиць.

Економічні фактори, зокрема інфляція та коливання курсу долара, впливають на вартість імпортних товарів та складових для виробництва. Додатково підвищуються витрати виробників на корми, електроенергію та заробітну плату.

За даними експертів, тенденція до зростання цінників зберігається, і це впливає на щоденні витрати місцевих жителів, змушуючи ретельніше планувати покупки та порівнювати пропозиції різних супермаркетів.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.