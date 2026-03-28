Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области помогает людям быстрее найти безопасное место жительства даже без родственников или знакомых в регионе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают через онлайн-платформу «Допомагай», где собраны объявления о временном убежище для людей, вынужденных покинуть дома из-за войны, сообщает Politeka.

Сервис помогает быстро найти варианты проживания и напрямую связаться с владельцами. На сайте публикуют предложения разного формата – от комнат в квартирах до отдельных домов.

Пользователи могут просмотреть описание, уточнить детали пребывания и договориться о заселении. Большинство объявлений содержат краткую информацию об условиях и возможном сроке пребывания.

В самой Одессе доступен вариант на улице Жуковского. Там предлагают комнату в двухкомнатном доме, где проживает 68-летняя женщина. Хозяйка ищет сожительницу для общения и общего быта, при этом помощь или уход не требуются.

Еще одно предложение было обнародовано на улице Онежской. Речь идет об однокомнатном помещении на втором этаже двухэтажного здания. В нем есть комната площадью 16 квадратных метров, кухня, душ, санузел и балкон. Вариант подходит для женщин с детьми или домашними животными. Обогрев – печной или электрический.

Отдельное здание предлагают в селе Калантаевка Раздельнянского района. Такой вариант рассчитан на супругов, пару или пожилых без детей.

Для кратковременного пребывания в городе по улице Бувалкина доступны две комнаты. Владельцы готовы принять женщин на несколько дней, если им необходим временный приют.

По словам пользователей платформы, бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области помогает людям быстрее найти безопасное место жительства даже без родственников или знакомых в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто может надеяться на поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам дадут больше выплат, но повезет не всем.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить эту поддержку.