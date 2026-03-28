Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області допомагає людям швидше знайти безпечне місце проживання навіть без родичів чи знайомих у регіоні.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують через онлайн-платформу «Допомагай», де зібрані оголошення про тимчасовий прихисток для людей, які були змушені залишити домівки через війну, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає швидко знайти варіанти проживання та напряму зв’язатися з власниками. На сайті публікують пропозиції різного формату — від кімнат у квартирах до окремих будинків.

Користувачі можуть переглянути опис, уточнити деталі перебування та домовитися про заселення. Більшість оголошень містять коротку інформацію про умови та можливий термін перебування.

У самій Одесі доступний варіант на вулиці Жуковського. Там пропонують кімнату у двокімнатному помешканні, де мешкає 68-річна жінка. Господиня шукає співмешканку для спілкування та спільного побуту, при цьому допомога чи догляд не потрібні.

Ще одну пропозицію оприлюднили на вулиці Онезькій. Йдеться про однокімнатне помешкання на другому поверсі двоповерхової будівлі. У ньому є кімната площею 16 квадратних метрів, кухня, душ, санвузол та балкон. Варіант підходить для жінок із дітьми або домашніми тваринами. Обігрів — пічний чи електричний.

Окремий будинок пропонують у селі Калантаївка Роздільнянського району. Такий варіант розрахований на подружжя, пару або літніх людей без дітей.

Для короткочасного перебування у місті на вулиці Бувалкіна доступні дві кімнати. Власники готові прийняти жінок на кілька днів, якщо їм необхідний тимчасовий притулок.

