Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через онлайн-платформу «Допомагай», где жители публикуют объявления о возможности временного проживания, сообщает Politeka.

Сервис помогает людям быстрее найти безопасное убежище в разных общинах региона. На сайте регулярно появляются новые предложения от владельцев домов, готовых предоставить комнату или дом.

Пользователи могут просматривать описания, уточнять детали и напрямую контактировать с авторами объявлений. Такой формат позволяет быстрее договориться об условиях пребывания.

Среди актуальных вариантов – предложение в поселке Козин Обуховского района. Там готовы принять двух человек на любой период.

Еще одну возможность размещения предлагают в городе Украинка. В этом случае также предусмотрено проживание для двух лиц без ограничений продолжительности пребывания.

Отдельное объявление касается дома в селе Козлов Переяславского района. В доме три комнаты, поэтому там могут разместиться до пяти человек.

По описанию, дом пока пуст и нуждается в обустройстве мебелью. В то же время в здании есть электричество, печное отопление, а во дворе расположены колодец и хозяйственная постройка. Дорога в столицу занимает около полутора часов.

Пользователи платформы отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается одним из самых распространенных запросов среди людей, которые ищут временное проживание. Именно поэтому подобные услуги постоянно пополняются новыми предложениями от неравнодушных граждан.

Переселенцам советуют регулярно проверять платформу, ведь новые объявления появляются почти каждый день.

