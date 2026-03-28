Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», де мешканці публікують оголошення про можливість тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає людям швидше знайти безпечний прихисток у різних громадах регіону. На сайті регулярно з’являються нові пропозиції від власників осель, які готові надати кімнату або будинок.

Користувачі можуть переглядати описи, уточнювати деталі та напряму контактувати з авторами оголошень. Такий формат дозволяє швидше домовитися про умови перебування.

Серед актуальних варіантів — пропозиція у селищі Козин Обухівського району. Там готові прийняти двох людей на будь-який період.

Ще одну можливість розміщення пропонують у місті Українка. У цьому випадку також передбачено проживання для двох осіб без обмежень щодо тривалості перебування.

Окреме оголошення стосується будинку в селі Козлів Переяславського району. У помешканні три кімнати, тому там можуть розміститися до п’яти людей.

За описом, оселя наразі порожня та потребує облаштування меблями. Водночас у будівлі є електрика, пічне опалення, а на подвір’ї розташовані колодязь і господарська споруда. Дорога до столиці займає приблизно півтори години.

Користувачі платформи зазначають, що безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається одним із найпоширеніших запитів серед людей, які шукають тимчасове місце проживання. Саме тому подібні сервіси постійно поповнюються новими пропозиціями від небайдужих громадян.

Переселенцям радять регулярно перевіряти платформу, адже нові оголошення з’являються майже щодня.

