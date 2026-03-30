Подорожание продуктов в Харькове зафиксировали в марте 2026 года, в частности, изменения затронули стоимость базовых товаров.

Подорожание продуктов в Харькове подтверждают данные официального сайта Минфина, где регулярно публикуют средние цены на популярные товары в крупных торговых сетях, сообщает Politeka.

Сравнение показывает, что в марте стоимость отдельных товаров выросла по сравнению с показателями февраля.

В частности, подорожание продуктов в Харькове можно увидеть в категории рыбы. Речь идет о свежемороженой скумбрии, которая остается одним из самых популярных видов рыбы среди покупателей.

По состоянию на март средняя цена на 1 кг составляет 289,63 грн. Для сравнения, среднемесячная стоимость скумбрии в феврале 2026 года была ниже и составила 274,64 грн за 1 кг.

Еще одна категория, где заметны изменения, – это овощи. Больше вырос перец болгарский желтый. Средний ценник на него в марте составляет 352,07 грн. за 1 кг.

В то же время в разных магазинах цена отличается довольно существенно. В Auchan этот овощ продают за 295,50 грн. за 1 кг. В Novus цена составляет 299,00 грн за 1 кг.

Высокую стоимость зафиксировали в Megamarket, где перец болгарский желтый стоит 461,70 грн за 1 кг по данным от 16.03.2026. Для сравнения, в феврале средняя стоимость была заметно ниже – 308,14 грн за 1 кг.

Таким образом, подорожание продуктов в Харькове в этой категории стало особенно заметным именно в марте. Изменения коснулись и мясной продукции.

Речь идет о говядине гуляш, которая также поднялась в цене по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя стоимость этого вида мяса сейчас составляет 404,30 грн. за 1 кг.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, в феврале 2026 года средняя цена на говядину гуляш составила 389,36 грн. за 1 кг.

