Подорожчання продуктів у Харкові зафіксували у березні 2026 року, зокрема зміни торкнулися вартості базових товарів.

Подорожчання продуктів у Харкові підтверджують дані з офіційного сайту Мінфіну, де регулярно публікують середні ціни на популярні товари у великих торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Порівняння показує, що у березні вартість окремих товарів зросла порівняно з показниками лютого.

Зокрема, подорожчання продуктів у Харкові помітні у категорії риби. Йдеться про скумбрію свіжеморожену, яка залишається одним із найпопулярніших видів риби серед покупців.

Станом на березень середня ціна за 1 кг становить 289,63 грн. Для порівняння, середньомісячна варітсть скумбрії у лютому 2026 року була нижчою і становила 274,64 грн за 1 кг.

Ще одна категорія, де помітні зміни, це овочі. Найбільше виріс перець болгарський жовтий. Середній цінник на нього у березні становить 352,07 грн за 1 кг.

Водночас у різних магазинах ціна відрізняється досить суттєво. У Auchan цей овоч продають за 295,50 грн за 1 кг за даними від 13.03.2026. У Novus станом ціна становить 299,00 грн за 1 кг.

Найвищу вартість зафіксували у Megamarket, де перець болгарський жовтий коштує 461,70 грн за 1 кг. Для порівняння, у лютому середня вартість була помітно нижчою - 308,14 грн за 1 кг.

Таким чином Подорожчання продуктів у Харкові у цій категорії стало особливо помітним саме у березні. Зміни торкнулися і м’ясної продукції.

Йдеться про яловичину гуляш, яка також піднялася у ціні порівняно з попереднім місяцем. Середня вартість цого виду м’яса зараз становить 404,30 грн за 1 кг.

Якщо порівнювати з попереднім місяцем, у лютому 2026 року середня ціна на яловичину гуляш становила 389,36 грн за 1 кг.

