Подорожание продуктов в Запорожье зафиксировали по отдельным категориям продовольственных товаров, поэтому рассказываем, чего это касается.

Подорожание продуктов в Запорожье заметно из-за изменения средних показателей стоимости некоторых товаров, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Запорожье свидетельствуют данные с официального сайта Минфина.

В течение марта на рынке наблюдаются колебания ценников на базовые позиции, включая мясо, молочные изделия и фрукты. Согласно обнародованным данным, свинина грудинка имеет среднюю цену 212,23 грн за 1 кг.

В торговых сетях на март 2026 года зафиксированы следующие показатели: в Auchan 204,90 грн за 1 кг, в Megamarket 229,00 грн за 1 кг, у Metro 202,80 грн за 1 кг.

Для сравнения, среднемесячная стоимость в феврале 2026 составила 210,69 грн за 1 кг, что свидетельствует о незначительных изменениях в пределах общей динамики.

Особое внимание привлекает ситуация с молочной продукцией. Кефир Крестьянский 2,5 процента в фасовке 950 мл имеет среднюю цену 69,85 грн.

В розничных сетях цены выглядят так: у Auchan 58,50 грн, у Megamarket 69,40 грн, у Metro 86,50 грн, у Novus 64,99 грн.

По сравнению со среднемесячным показателем за февраль 2026 года, составлявшим 62,36 грн, наблюдается изменение среднего уровня стоимости.

Подорожание продуктов в Запорожье также наблюдается в сегменте фруктов, где бананы имеют среднюю цену 74,22 грн за 1 кг.

В торговых сетях на начало марта зафиксированы следующие значения: у Auchan 75,60 грн, у Megamarket 79,90 грн, у Metro 70,50 грн, у Novus 70,89 грн.

Для сравнения, средняя цена в феврале 2026 составила 69,17 грн за 1 кг. Это свидетельствует о постепенном росте стоимости в этой категории.

