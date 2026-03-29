Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксували за окремими категоріями харчових товарів, тому розповідаємо, чого це стосується.

Упродовж березня на ринку спостерігаються коливання цінників на базові позиції, зокрема м’ясо, молочні вироби та фрукти. Згідно з оприлюдненими даними, свинина грудинка наразі має середню ціну 212,23 грн за 1 кг.

У торговельних мережах станом на березень 2026 року зафіксовано такі показники: в Auchan 204,90 грн за 1 кг, у Megamarket 229,00 грн за 1 кг, у Metro 202,80 грн за 1 кг.

Для порівняння, середньомісячна вартість у лютому 2026 року становила 210,69 грн за 1 кг, що свідчить про незначні зміни в межах загальної динаміки.

Окрему увагу привертає ситуація з молочною продукцією. Кефір Селянський 2,5 відсотка у фасуванні 950 мл має середню ціну 69,85 грн.

У роздрібних мережах ціни виглядають так: в Auchan 58,50 грн, у Megamarket 69,40 грн, у Metro 86,50 грн, у Novus 64,99 грн.

Порівняно з середньомісячним показником за лютий 2026 року, який становив 62,36 грн, спостерігається зміна середнього рівня вартості.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі також простежується у сегменті фруктів, де банани мають середню ціну 74,22 грн за 1 кг.

У торговельних мережах станом на початок березня зафіксовано такі значення: в Auchan 75,60 грн, у Megamarket 79,90 грн, у Metro 70,50 грн, у Novus 70,89 грн.

Для порівняння, середня ціна в лютому 2026 року становила 69,17 грн за 1 кг. Це свідчить про поступове зростання вартості у цій категорії.

