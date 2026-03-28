Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируют по отдельным категориям продовольствия, поэтому рассказываем об этом больше.

В регионе наблюдаются изменения стоимости мясной продукции, молочных товаров и бакалеи, что отражается в сравнении средних цен за март с показателями предыдущего месяца.

По данным мониторинга, говядина гуляш имеет среднюю цену 404,30 грн. за 1 кг. В торговых сетях на март 2026 года зафиксированы следующие показатели: в Megamarket 490,00 грн за 1 кг, у Metro 323,89 грн за 1 кг, у Novus 399,00 грн за 1 кг.

Для сравнения, среднемесячная стоимость в феврале 2026 составила 389,36 грн за 1 кг. Текущий средний показатель превышает прежний уровень.

Ситуация с молочным отделом также демонстрирует подорожание продуктов в Полтавской области. Сыр кисломолочный Простонаше 9 процентов в фасовке 300 грамм имеет среднюю цену 100,13 грн.

В сетях по состоянию на март 2026 года его стоимость составляла в Megamarket 105,40 грн, Metro 95,00 грн, Novus 99,99 грн. В феврале 2026 средний показатель составлял 99,12 грн.

Отдельно следует обратить внимание на бакалейные товары. Пшено имеет среднюю цену 48,70 грн. за 1 кг. В торговых сетях зафиксированы следующие показатели: у Metro 44,90 грн. за 1 кг, у Auchan 52,50 грн. за 1 кг.

Для сравнения, среднемесячная цена в феврале 2026 составила 36,46 грн за 1 кг. Так что местным жителям приходится тратить больше даже на базовые крупы.

Последние новости Украины:

