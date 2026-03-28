Про подорожчання продукті в у Полтавські області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

У регіоні спостерігаються зміни вартості м’ясної продукції, молочних товарів і бакалії, що відображається у порівнянні середніх цін за березень із показниками попереднього місяця.

За даними моніторингу, яловичина гуляш має середню ціну 404,30 грн за 1 кг. У торговельних мережах станом на березень 2026 року зафіксовано такі показники: у Megamarket 490,00 грн за 1 кг, у Metro 323,89 грн за 1 кг, у Novus 399,00 грн за 1 кг.

Для порівняння, середньомісячна вартість у лютому 2026 року становила 389,36 грн за 1 кг. Поточний середній показник перевищує попередній рівень.

Ситуація з молочним відділом також демонструє подорожчання продуктів у Полтавській області. Сир кисломолочний Простонаше 9 відсотків у фасуванні 300 грамів має середню ціну 100,13 грн.

У мережах станом на березень 2026 року його вартість становила у Megamarket 105,40 грн, у Metro 95,00 грн, у Novus 99,99 грн. У лютому 2026 року середній показник складав 99,12 грн.

Окремо варто звернути увагу на бакалійні товари. Пшоно має середню ціну 48,70 грн за 1 кг. У торговельних мережах зафіксовано такі показники: у Metro 44,90 грн за 1 кг, в Auchan 52,50 грн за 1 кг.

Для порівняння, середньомісячна ціна у лютому 2026 року становила 36,46 грн за 1 кг. Тож місцевим мешканцям доводиться витрачати більше навіть на базові крупи.

