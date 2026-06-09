В Запорожской области часть пенсионеров в 2026 году сможет получать ежемесячную денежную помощь, размер которого составляет почти 1 300 гривен, сообщает Politeka.net.

Речь идет о выплатах для неработающих военных пенсионеров — от бывших рядовых до офицерского состава, за исключением лиц, проходивших срочную службу. Такая помощь может начисляться как к пенсии за выслугу лет, так и к пенсионным выплатам по инвалидности.

Как пояснили в ПФУ, выплата не назначается автоматически, несмотря на ее гарантированный законодательством характер. Для получения средств пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ и представить пакет документов, подтверждающих факт содержания нетрудоспособных членов семьи, а также отсутствие у них других источников дохода.

В Пенсионном фонде объясняют, что оформление денежной помощи для пенсионеров в Запорожской области осуществляется на основании заявления, которое можно подать лично или через электронные сервисы.

В необходимый пакет входят паспорт и идентификационный код, документы о родстве, справки о совместном проживании, а также подтверждение того, что нетрудоспособные члены семьи не имеют работы или иных доходов.

Ключевым условием для назначения финансовой поддержки в Запорожской области остается наличие на иждивении нетрудоспособных родственников, которые полностью или частично находятся на обеспечении пенсионера. В таких случаях именно военный пенсионер выступает основным или единственным источником финансовой поддержки для семьи.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен на уровне 2595 гривен, поэтому размер составляет 50% от этой суммы — около 1297 гривен на каждого иждивенца. Выплата перечисляется автоматически вместе с изменением социальных стандартов. В то же время эксперты обращают внимание, что из-за инфляционных процессов реальная покупательная способность таких доплат постепенно уменьшается.

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