Подорожание продуктов в Одессе заметно на фоне возросшей стоимости ряда базовых товаров по сравнению с февральскими показателями, сообщает Politeka.
Как свидетельствуют данные с сайта Минфина, подорожание продуктов в Одессе наиболее заметно в сегменте мясной продукции.
В частности, говядина гуляш в настоящее время стоит в среднем 404,30 грн за килограмм. В различных торговых сетях цены существенно отличаются.
В одном из магазинов килограмм продают примерно за 490,00 грн, в другом – за 399,00 грн, тогда как еще в одной сети стоимость составляет около 323,89 грн.
Для сравнения, в феврале 2026 года средняя стоимость была ниже и составила 389,36 грн. за килограмм. Таким образом, за месяц зафиксирован рост ценников.
Подорожание в Одессе наблюдается и среди молочных продуктов. Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% жирности (300 г) в марте стоит в среднем 100,13 грн.
В торговых сетях цена колеблется примерно от 95,00 грн до 105,40 грн за упаковку. В феврале средний показатель составил 99,12 грн.
Также изменения коснулись бакалеи. Пшено за килограмм в среднем стоит 48,70 грн. В магазинах его продают ориентировочно за 44,90 грн или 52,50 грн в зависимости от торговой сети.
В феврале средняя цена составила всего 36,46 грн за килограмм. Таким образом, в этой категории наблюдается наиболее ощутимое повышение стоимости среди рассматриваемых товаров.
Специалисты отмечают, что такое повышение ценников происходит под влиянием ряда экономических факторов. Среди ключевых причин – последствия войны, влияющие на производство и логистику.
Важным фактором остается рост расходов на транспортировку и общие риски доставки. Дополнительно влияют энергетические проблемы.
