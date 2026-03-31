Подорожание продуктов подтверждают свежие данные с официального сайта Минфина, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Одессе заметно на фоне возросшей стоимости ряда базовых товаров по сравнению с февральскими показателями, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с сайта Минфина, подорожание продуктов в Одессе наиболее заметно в сегменте мясной продукции.

В частности, говядина гуляш в настоящее время стоит в среднем 404,30 грн за килограмм. В различных торговых сетях цены существенно отличаются.

В одном из магазинов килограмм продают примерно за 490,00 грн, в другом – за 399,00 грн, тогда как еще в одной сети стоимость составляет около 323,89 грн.

Для сравнения, в феврале 2026 года средняя стоимость была ниже и составила 389,36 грн. за килограмм. Таким образом, за месяц зафиксирован рост ценников.

Подорожание в Одессе наблюдается и среди молочных продуктов. Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% жирности (300 г) в марте стоит в среднем 100,13 грн.

В торговых сетях цена колеблется примерно от 95,00 грн до 105,40 грн за упаковку. В феврале средний показатель составил 99,12 грн.

Также изменения коснулись бакалеи. Пшено за килограмм в среднем стоит 48,70 грн. В магазинах его продают ориентировочно за 44,90 грн или 52,50 грн в зависимости от торговой сети.

В феврале средняя цена составила всего 36,46 грн за килограмм. Таким образом, в этой категории наблюдается наиболее ощутимое повышение стоимости среди рассматриваемых товаров.

Специалисты отмечают, что такое повышение ценников происходит под влиянием ряда экономических факторов. Среди ключевых причин – последствия войны, влияющие на производство и логистику.

Важным фактором остается рост расходов на транспортировку и общие риски доставки. Дополнительно влияют энергетические проблемы.

