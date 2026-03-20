Мешканцям громади варто бути готовими до завершення опалювального сезону у Житомирській області в 2026 році.

В одному з районів Житомирської області вже визначилися з датою завершення опалювального сезону у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба Бердичівської міської ради.

Як поінформувала пресслужба Бердичівської міської ради, для житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та мешканців громади подачу тепла планують припинити з 1 квітня 2026 року. Водночас можливе й більш раннє завершення сезону — за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8 °C.

У повідомленні зазначається, що відповідне рішення стосується всіх категорій споживачів, однак для закладів освіти та медицини передбачено окремий підхід. Зокрема, комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» має забезпечити належний температурний режим у дитячих садках, школах і лікарнях навіть у разі загального припинення теплопостачання.

Крім того, мешканцям громади обіцяють провести перерахунок вартості послуг відповідно до фактично спожитих обсягів тепла.

Загалом у Житомирській області завершення опалювального сезону зазвичай відбувається тільки після того, як середньодобова температура повітря перевищує +8 °C протягом трьох діб поспіль. Втім, конкретні строки можуть коригуватися залежно від погодних умов, технічного стану інфраструктури та інших факторів.

Якщо весна буде затягуватися і температура повітря залишатиметься низькою, подачу тепла в оселях можуть продовжити. Натомість у разі потепління або виникнення технічних проблем можливі й більш ранні або часткові відключення.

