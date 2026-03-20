Подорожчання проїзду у Києві вже відбулося і позначилося на гаманцях місцевих мешканців, тому розповідаємо про це більше.

Подорожжання проїзду у Києві стосується всіх маршрутних таксі, що працюють у межах міста, повідомляє Politeka.

Як зазначається, подорожчання проїзду в Києві ініціювали приватні перевізники, які обслуговують маршрутну мережу столиці. Деякі з них заздалегідь розмістили відповідні оголошення в салонах автобусів, зокрема на маршруті №434.

Пасажирів проінформували про нову ціну завчасно, щоб уникнути непорозумінь під час оплати. Рішення набуло чинності та охопило усі маршрутки, що здійснюють перевезення в межах столиці.

Міська влада наголошує, що механізм формування тарифів залежить від типу транспорту. Подорожчання проїзду у Києві у приватному секторі не встановлюється безпосередньо містом.

Тарифи на маршрутні таксі формують самі перевізники. Департамент транспортної інфраструктури КМДА регулює вартість лише на автобусних маршрутах загального користування.

Представники профільного департаменту пояснюють, що приватні компанії повідомляють місто про намір змінити тариф і обґрунтовують своє рішення економічними чинниками.

Серед основних причин називають різке зростання вартості дизельного пального, що суттєво впливає на витрати перевізників.

Також згадуються підвищення цін на запасні частини, технічне обслуговування та інші матеріальні ресурси, необхідні для безперебійної роботи транспорту.

Усі ці фактори разом формують собівартість перевезень, тому компанії заявляють про вимушений характер підвищення.

Таким чином, з 14 березня пасажирам приватних маршруток доводиться сплачувати 20 грн замість 15 грн за одну поїздку.

Джерело

Останні новини України:

