Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить через ряд благотворительных фондов, сообщает Politeka.
В регионе работают организации, которые специализируются на помощи ВПЛ, а также оказывают поддержку детям, пенсионерам, женщинам и малообеспеченным семьям.
В частности, помощь в виде бесплатных продуктов во Львовской области периодически оказывает БУ БФ "Каритас – Львов УГКЦ". К ним можно обратиться по телефону +380673414688.
Здесь поддержка ориентирована прежде всего на переселенцев, нуждающихся в базовом продовольствии и других необходимых вещах.
Еще одна организация, которая работает в этом направлении, это Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", где поддержку могут получить гораздо более широкие категории населения.
Речь идет о детях, пенсионерах, женщинах, ВПЛ, а также малообеспеченных и многодетных семьях. Для уточнения условий следует обращаться по телефонам +380965097557 и +380322767637.
Кроме того, бесплатные продукты во Львовской области предоставляются через Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". В этой организации помогают людям, действительно нуждающимся в поддержке.
Обратиться можно по телефонам: +380502596970 или +380630718146. Также работает Благотворительный Фонд Анны-Марии, который поддерживает малообеспеченные и многодетные семьи, детей и внутренне перемещенных лиц.
В большинстве случаев у организации нет фиксированного графика выдачи продовольствия, поскольку объемы помощи зависят от наличия ресурсов и поддержки от доноров.
Поэтому важно предварительно уточнять информацию и узнавать актуальные условия получения помощи.
Последние новости Украины:
