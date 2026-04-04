Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить через ряд благотворительных фондов, сообщает Politeka.

В регионе работают организации, которые специализируются на помощи ВПЛ, а также оказывают поддержку детям, пенсионерам, женщинам и малообеспеченным семьям.

В частности, помощь в виде бесплатных продуктов во Львовской области периодически оказывает БУ БФ "Каритас – Львов УГКЦ". К ним можно обратиться по телефону +380673414688.

Здесь поддержка ориентирована прежде всего на переселенцев, нуждающихся в базовом продовольствии и других необходимых вещах.

Еще одна организация, которая работает в этом направлении, это Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", где поддержку могут получить гораздо более широкие категории населения.

Речь идет о детях, пенсионерах, женщинах, ВПЛ, а также малообеспеченных и многодетных семьях. Для уточнения условий следует обращаться по телефонам +380965097557 и +380322767637.

Кроме того, бесплатные продукты во Львовской области предоставляются через Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". В этой организации помогают людям, действительно нуждающимся в поддержке.

Обратиться можно по телефонам: +380502596970 или +380630718146. Также работает Благотворительный Фонд Анны-Марии, который поддерживает малообеспеченные и многодетные семьи, детей и внутренне перемещенных лиц.

В большинстве случаев у организации нет фиксированного графика выдачи продовольствия, поскольку объемы помощи зависят от наличия ресурсов и поддержки от доноров.

Поэтому важно предварительно уточнять информацию и узнавать актуальные условия получения помощи.

