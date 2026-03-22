График отключения газа на неделю с 23 по 29 марта в Виннице доставит определенные неудобства в быту для местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 марта Виннице будет введен из-за плановых работ по техническому обслуживанию сетей, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 23 по 29 марта в Виннице включает в себя ряд адресов.

Жителей просят заранее перекрыть краны на газопроводах перед приборами и обеспечить доступ работников к газовым приборам при возобновлении подачи голубого топлива.

Без присутствия жителей восстановление будет невозможно, поэтому коммунальщики призывают планировать пребывание дома в указанные даты.

Возобновление газоснабжения будет происходить постепенно по мере завершения ремонтных работ. Жителей просят относиться с пониманием к временным неудобствам и следить за обновлениями работ на сайте "Газсетей".

С 23 марта, планируются работы по ул. М. Стельмаха, дом. №53 А и ул. О. Кобылянской, дом. №5 А.

24 марта работы проведут по ул. М. Коцюбинского, дом. №18 и ул. Монастырской, дом. №1 А и №39 А.

25 марта временно отключат газ по ул. О. Антонова, дом. №16 А и №23 А, а 26 марта – на домах №19 А, №54 и №54 А той же улицы.

27 марта работы состоятся по ул. Князей Кориатовичей, дом. №185 А и ул. Кооперативная, дом. №55 А.

Кроме того, 30 марта голубого топлива не будет в домах №2, №4 А, №6, №6 А, №12 и №12 А на ул. П. Тычины. 31 марта работы будут проводить по ул. М. Коцюбинского, дом. №43 А, №43 Б, №43 В. Все ограничения запланированы с 09:00 до 17:00.

Таким образом, график отключения газа на неделю с 23 по 29 марта в Виннице создан для того, чтобы заранее предупредить жителей о неудобствах.

