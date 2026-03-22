Графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня у Вінниці принесе певні незручності у побуті для місцевих жителів, тому розповідаємо про це більше.

Графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня у Вінниці введуть через планові роботи з технічного обслуговування мереж, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня у Вінниці включає низку адрес.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани на газопроводах перед приладами та забезпечити доступ працівників до газових приладів під час відновлення подачі блакитного палива.

Без присутності мешканців відновлення буде неможливим, тому комунальники закликають планувати перебування вдома в зазначені дати.

Відновлення газопостачання відбуватиметься поступово, по мірі завершення ремонтних робіт. Мешканців просять ставитися з розумінням до тимчасових незручностей і слідкувати за оновленнями щодо робіт на сайті "Газмереж".

З 23 березня, плануються роботи на вул. М. Стельмаха, буд. №53 А та вул. О. Кобилянської, буд. №5 А.

24 березня роботи проведуть на вул. М. Коцюбинського, буд. №18 та вул. Монастирській, буд. №1 А та №39 А.

25 березня тимчасово відключать газ на вул. О. Антонова, буд. №16 А та №23 А, а 26 березня – на будинках №19 А, №54 та №54 А тієї ж вулиці.

27 березня роботи відбудуться на вул. Князів Коріатовичів, буд. №185 А та вул. Кооперативна, буд. №55 А.

Кроме того,30 березня блакитного палива не буде у будинках №2, №4 А, №6, №6 А, №12 та №12 А на вул. П. Тичини. 31 березня роботи проводитимуть на вул. М. Коцюбинського, буд. №43 А, №43 Б, №43 В. Усі обмеження заплановано з 09:00 до 17:00.

Таким чином, графік відключення газу на тиждень з 23 по 29 березня у Вінниці створений для того, щоб заздалегідь попередити жителів про незручності.

