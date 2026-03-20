Подорожчання проїзду у Львівській області торкнеться автобусних маршрутів у межах однієї з громад, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду у Львівській області відбулося після того, як виконком Дрогобицької міської ради затвердив нові тарифи у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті міської ради, рішення ухвалили після тривалих консультацій з перевізниками та аналізу економічних розрахунків, оскільки чинні тарифи вже не покривали витрат на пальне та обслуговування транспорту.

За словами перевізників, деякі маршрути стали збитковими, тому подорожчання проїзду у Львівській області було неминучим.

У громаді намагалися знайти баланс між економічною доцільністю та можливостями пасажирів, тому зростання вартості на більшості напрямків встановили на рівні 10–12 гривень.

Виняток склали маршрути Дрогобич – Снятинка та Дрогобич – Почаєвичі, де тариф залишили нижчим на прохання старост.

Нові ціни для популярних маршрутів включають: №18 Дрогобич – Стебник 40 грн, №8 Дрогобич – Почаєвичі 32 грн, №16 Дрогобич – Нижні Гаї від 40 до 45 грн, №28 Дрогобич – Воля Якубова 45 грн, №15 Дрогобич – Верхні Гаї 45 грн.

Крім того, подорожчання проїзду у Львівській області не торкнеться міських маршрутів Дрогобича, де ціни поки залишаються без змін.

У міській раді зазначили, що питання тарифу на міський транспорт розглядатимуть окремо пізніше. Для підвищення контролю за якістю перевезень перевізників закликали стежити за роботою валідаторів та дотриманням правил обслуговування пасажирів.

Також планується посилений контроль через відеокамери, встановлені у салонах автобусів. Таким чином, мешканці Дрогобицької громади змушені платити за квиток більше.

