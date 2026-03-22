Согласно данным компании, графики отключения света в Чернигове на неделю с 23 по 29 марта охватят отдельные районы.

В Чернигове на неделю с 23 по 29 марта запланированы графики отключения света по многочисленным адресам из-за проведения профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

Согласно данным компании, графики отключения света в Чернигове на неделю с 23 по 29 марта охватят отдельные районы и улицы города. Жителей просят заранее ознакомиться с графиками и учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании повседневных дел.

23.03.2026 будут продолжаться дополнительные выключения с 9 до 17 часов в Чернигове. Они будут продолжаться по следующим адресам:

1-й Крывоноса — 5, 7, 8, 8А

Анатолия Погрибного — 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 26б, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52

Андрия Мовчана — 5/9, 47, 47а, 49, 51, 51а, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 61а, 62, 64, 66, 68

Барановыча — 1а, 1б, 5, 7, 9а, 11, 13, 19, 20, 22, 23

Березова — 1, 18, 20

Билоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Высока — 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1є, 1ж, 1з, 1к, 1н, 2, 2д, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 4б, 4г, 24А

Вышнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 18

24.03.2026 будут действовать графики отключения света с 9 до 17 часов через плановые работы. Ограничения охватят следующие улицы:

Олександра Кониського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 32А

Олександра Лазаревського — 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53

25.03.2026 года с 9 до 17 часов пропадет свет в Чернигове. Ограничения будут задействованы в домах по адресам:



Героив Крут — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18а, 22, 22а, 26, 28, 30

Дмытра Бортнянського — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5а, 11а, 19а, 20Б, 26а

Довга — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 8а, 12а, 12б, 14а, 22а, 24а, 24б, 33а, 39а, 39б

Земська — 37, 39, 41, 43, 43А, 77а, 79а, 81, 83, 85

26.03.2026 года с 9 до 17 часов будут введены обесточения. Они касаются таких домов:

Паркова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7а, 7б, 7Д, 7/229

Пивнична — 34а, 34б, 34в, 36, 36а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45В, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 57, 59

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107в, 107а, 107б

Прылуцька — 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как именно были изменены расценки.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона в Черниговской области: когда похолодают батареи в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены теперь будут действовать.