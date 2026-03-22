Жителям региона советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 23 по 29 марта.

В Кировоградской области на неделю с 23 по 29 марта запланированы графики отключения электроэнергии в части населённых пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Жителям региона советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 23 по 29 марта и учесть их при планировании повседневных дел во избежание неудобств в быту.

23.03.2026 года - свет будут выключать в селе Карливка с 09:00 до 15:00 по отдельным адресам в рамках планового ремонта:

Кильцева — 2, 4-5, 5А, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21;

Перемогы пров. — 3;

Перемогы туп. — 1;

Перемогы — 7, 9-15, 17, 19, 21;

Прыбережна — 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43.

24.03.2026 года — электроснабжение будет отсутствовать в селе Лозуватка с 09:00 до 17:00, ограничения коснутся определенных улиц:

Ингульська — 1, 3, 5, 5А, 7, 11, 13;

Леонида Каденюка — 1, 3, 6-9, 10А, 11-13, 13А, 14, 16-20, 22-23, 25-26, 28;

Рична — 1-2, 4-7, 13, 15;

Пивнична — 1-2, 7-10, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 26;

Польова — 1, 3, 5, 7, 9, 11;

Садова — 1-2, 5, 11-13, 15, 21, 25, 29, 31, 45;

Фермерська — 3, 14, 16-18, 25, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 61, 63;

Лисна — 1-3, 5-8, 10-17, 19;

Врожайна — 3, 9

25.03.2026 года - с 08:00 до 17:00 в селе Мыколаивка будут временные отключения на отдельных улицах:

Майстерюка Р. — 1, 3, 7, 9-16, 28, 28А, 29-34, 36-40, 42-43, 45-47, 49-51, 53, 56Б, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92;

Мыру — 2-5;

Надии Тарковськои — 1-3, 5-6, 8, 10-12, 14, 16, 18;

Шевченка — 75

26.03.2026 года - из-за планового ремонта с 09:00 до 17:00 обесточат село Бережынка, ограничения будут касаться определенных улиц:

Квиткова — 1-4, 7, 12-13, 15-16, 20, 24;

Степовый пров. — 2, 2а, 3-4, 6-9, 9А, 9б, 11-12, 16;

Л.Украинкы — 38;

Миру — 1-12, 14-20, 20а, 21-23, 23а, 24-29, 29а, 30, 30а, 31-34, 37, 37А, 39, 41, 41а, 43, 46, 51;

Шкильна — 1-2, 2а, 3-8, 8а, 9-13, 13б, 14-51, 51а, 52-59, 61, 63, 65;

Героив Украины — 54-56, 56А, 57-60, 62-75, 75А, 76-88, 91-115, 117-128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150; Захидна — 72, 74, 76;

Садова — 1-2;

Садовый пров. — 1, 1б, 2-3, 4б, 5-7, 7а, 8-11, 11а, 12, 12а, 13, 15-17;

Центральна — 109, 111, 113, 115, 117, 119-124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140;

Крыворизька — 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 47, 51;

Теплычна — 1-2, 5, 11, 15;

Шевченка — 1-2, 4, 15, 17-20, 24, 28-32, 36-37, 37А, 38-40.

