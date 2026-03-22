У Кіровоградській області на тиждень з 23 по 29 березня заплановані графіки відключення електроенергії у частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 23 по 29 березня і врахувати їх при плануванні повсякденних справ, щоб уникнути незручностей у побуті.

23.03.2026 року — світло вимикатимуть у селі Карлівка з 09:00 до 15:00 на окремих адресах у межах планового ремонту:

Кільцева — 2, 4-5, 5А, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21;

Перемоги пров. — 3;

Перемоги туп. — 1;

Перемоги — 7, 9-15, 17, 19, 21;

Прибережна — 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43.

24.03.2026 року — електропостачання буде відсутнє у селі Лозуватка з 09:00 до 17:00, обмеження торкнуться визначених вулиць:

Інгульська — 1, 3, 5, 5А, 7, 11, 13;

Леоніда Каденюка — 1, 3, 6-9, 10А, 11-13, 13А, 14, 16-20, 22-23, 25-26, 28;

Річна — 1-2, 4-7, 13, 15;

Північна — 1-2, 7-10, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 26;

Польова — 1, 3, 5, 7, 9, 11;

Садова — 1-2, 5, 11-13, 15, 21, 25, 29, 31, 45;

Фермерська — 3, 14, 16-18, 25, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 61, 63;

Лісна — 1-3, 5-8, 10-17, 19;

Врожайна — 3, 9

25.03.2026 року — з 08:00 до 17:00 у селі Миколаївка будуть тимчасові відключення на окремих вулицях:

Майстерюка Р. — 1, 3, 7, 9-16, 28, 28А, 29-34, 36-40, 42-43, 45-47, 49-51, 53, 56Б, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92;

Миру — 2-5;

Надії Тарковської — 1-3, 5-6, 8, 10-12, 14, 16, 18;

Шевченка — 75

26.03.2026 року — через плановий ремонт з 09:00 до 17:00 знеструмлять село Бережинка, обмеження стосуватимуться певних вулиць:

Квіткова — 1-4, 7, 12-13, 15-16, 20, 24;

Степовий пров. — 2, 2а, 3-4, 6-9, 9А, 9б, 11-12, 16;

Л.Українки — 38;

Миру — 1-12, 14-20, 20а, 21-23, 23а, 24-29, 29а, 30, 30а, 31-34, 37, 37А, 39, 41, 41а, 43, 46, 51;

Шкільна — 1-2, 2а, 3-8, 8а, 9-13, 13б, 14-51, 51а, 52-59, 61, 63, 65;

Героїв України — 54-56, 56А, 57-60, 62-75, 75А, 76-88, 91-115, 117-128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150; Західна — 72, 74, 76;

Садова — 1-2;

Садовий пров. — 1, 1б, 2-3, 4б, 5-7, 7а, 8-11, 11а, 12, 12а, 13, 15-17;

Центральна — 109, 111, 113, 115, 117, 119-124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140;

Криворізька — 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 47, 51;

Теплична — 1-2, 5, 11, 15;

Шевченка — 1-2, 4, 15, 17-20, 24, 28-32, 36-37, 37А, 38-40.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звертатися по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: які суми отримають українці в березні.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Кіровоградській області: коли вимкнуть батареї в 2026 році.