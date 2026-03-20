Графики отключений света в Харьковской области на 21 марта были сформированы заранее из-за важных работ.

В Харьковской области 21 марта вводятся графики отключения электроэнергии из-за проведения плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация содержится в сообщении «Харківобленерго», на которое ссылаются общины региона.

Графики отключений на субботу были сформированы заранее с учетом необходимости ремонтов и обслуживания электросетей. Жителям области советуют предварительно проверить перечень населенных пунктов и адресов, где 21 марта будут действовать ограничения, чтобы подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

С 9 до 17 часов будут выключать электричество из-за профилактических работ. Они коснутся города Люботын в домах, расположенных по адресу:

Мыстецька — 2, 12, 15, 17/13, 18, 19/16, 21, 23/21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56

Зализнычный в-д — 8/7

Деповська — 95/10, 97/9, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117/2, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 137, 137А, 139, 139/2, 141

Ликарняна — 2, 2/135, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/35, 16, 17, 18/2, 19, 21, 21/2

Зализнычный пров. — 1/115, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 24А, 25

Троицькый пров. — 4, 8, 18

Жасминовый в-д — 1, 2, 3, 4

Пролисковый в-д — 1, 2, 3, 4, 5

Ромашковый в-д — 2

Беляєвська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Княжа — 95, 97, 99, 101, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119А, 120, 121, 122, 123, 124/2, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 137, 139

Мыколы Лысенка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 26

Ромашкова — 17

Беляєвськый пров. — 2, 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 9/2, 10, 11

Мыколы Лысенка пров. — 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Также электричества не будет в селе Лебяже с 8 до 17:10, ограничения будут действовать в домах, находящихся по следующим адресам:

Центральна - 88, 90, 92, 94, 96, 98, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 137А, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 155, 5 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 17 187, 189, 191, 193, 195, 197, 198, 198А, 201, 203, 221, 223, 225, 227, 229

Шкильна - 50.

