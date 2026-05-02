Подорожание мясных продуктов в Полтавской области фиксируется по результатам апрельского мониторинга рынка, где ощутимые изменения затронули сразу несколько категорий товаров повседневного спроса, сообщает Politeka.

В сегменте копченой сырокопченой колбасы «Алан Брауншвейская» (1 кг) зафиксирован самый высокий уровень стоимости – 1172,00 грн в сети Megamarket. Для сравнения, в марте средний показатель составил 879,02 грн, что свидетельствует о существенном росте почти на 300 грн в месяц.

Похожая динамика прослеживается и в сегменте свиного шашлыка. Средний уровень находится около 273,12 грн за килограмм. В разных торговых сетях показатели колеблются от 248,56 до 289,00 грн. В марте средний ориентир составлял 283,29 грн., что демонстрирует неоднородные колебания в зависимости от точки продаж.

Отдельно следует отметить говядину (гуляш). Нынешний средний уровень достигает 430,96 грн за килограмм. В магазинах разброс значителен: от 323,89 грн до 490,00 грн. Ранее средний показатель находился на уровне 396,44 грн, что свидетельствует об общем повышении этой категории более чем на 25 грн в месяц.

Аналитики рынка объясняют изменения комплексом факторов: от колебаний закупочного сырья до затрат на логистику и переработку. Наиболее резкие колебания зафиксированы именно в сегменте колбасных изделий премиального класса.

Подорожание мясных продуктов в Полтавской области отражает общую тенденцию роста стоимости белковой продукции, которая остается одной из ключевых в потребительской корзине домохозяйств.

Последние новости Украины:

