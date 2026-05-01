Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве происходит параллельно пересмотру расходов в различных сегментах городского хозяйства.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаеве фиксируется из-за обновления расценок на вывоз бытовых отходов в Корабельном районе, где изменения вступят в силу с 1 мая 2026 года, сообщает издание Politeka.

Исполнительный комитет городского совета утвердил новые расчеты по соответствующей сфере. Решения объясняют увеличением затрат предприятия, обслуживающего сбор и транспортировку мусора. Среди причин – удорожание горючего, ремонт спецтехники и повышение затрат на оплату труда персонала.

Обновленные суммы относятся к разным категориям отходов. Для смешанного мусора установлено 302,64 грн. за кубический метр, ранее показатель составлял 271,81 грн. Крупногабаритные остатки теперь обойдутся в 561,48 грн. вместо предыдущих 444,93 грн. Строительные или ремонтные материалы оценены в 536,77 грн. против 427,74 грн.

В коммунальном предприятии отмечают, что корректировка охватывает весь цикл услуги - от сбора до транспортировки. Отдельно подчеркивается влияние общей экономической ситуации на себестоимость работ.

Также следует отметить, что городские власти напоминают местным жителям, что во время военного положения часть регулируемых цен остается неизменной, однако услуги по утилизации отходов могут корректироваться в зависимости от финансовых потребностей исполнителей. Жителей обещают заблаговременно информировать о всех обновлениях в платежках.

Источник

Последние новости Украины:

