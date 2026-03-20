Графіки відключень світла у Харківській області на 21 березня були сформовані заздалегідь через важливі роботи.

У Харківській області 21 березня запроваджуються графіки відключення електроенергії через проведення планових та профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація міститься у повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються громади регіону.

Графіки відключень на суботу були сформовані заздалегідь із урахуванням необхідності ремонтів і технічного обслуговування електромереж. Жителям області радять заздалегідь перевірити перелік населених пунктів і адрес, де 21 березня діятимуть обмеження, щоб підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.

З 9 до 17 години вимикатимуть електрику через профілактичні роботи. Вони торкнуться міста Люботин в будинках, що розташовані за адресами:

Мистецька — 2, 12, 15, 17/13, 18, 19/16, 21, 23/21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56

Залізничний в-д — 8/7

Деповська — 95/10, 97/9, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117/2, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 137, 137А, 139, 139/2, 141

Лікарняна — 2, 2/135, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/35, 16, 17, 18/2, 19, 21, 21/2

Залізничний пров. — 1/115, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 24А, 25

Троїцький пров. — 4, 8, 18

Жасміновий в-д — 1, 2, 3, 4

Пролісковий в-д — 1, 2, 3, 4, 5

Ромашковий в-д — 2

Бєляєвська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Княжа — 95, 97, 99, 101, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119А, 120, 121, 122, 123, 124/2, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 137, 139

Миколи Лисенка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 26

Ромашкова — 17

Бєляєвський пров. — 2, 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 9/2, 10, 11

Миколи Лисенка пров. — 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Також електрики не буде в селі Леб'яже з 8 до 17:10, обмеження будуть діяти в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Центральна — 88, 90, 92, 94, 96, 98, 101, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 137А, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 198, 198А, 201, 203, 221, 223, 225, 227, 229

Шкільна — 50.

Останні новини України:

