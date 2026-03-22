Доплаты пенсионерам в Полтавской области начали начислять после обновления государственного бюджета на 2026 год, сообщает Politeka.

Речь идет о ежемесячной финансовой поддержке для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе.

Размер прибавки вырос до 1038 гривен. Раньше сумма составила 944,4 грн. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 гривен, что частично компенсирует затраты на ежедневные нужды.

Право на получение имеют граждане в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в посторонней помощи по медицинским показаниям и не имеющие трудоспособных родственников.

В то же время, доплаты для пенсионеров в Полтавской области не назначаются лицам, которые уже получают другие виды государственной поддержки, в частности из-за инвалидности. Обязательным условием остается прохождение врачебно-консультативной комиссии.

После обследования необходимо получить соответствующее заключение и подать документы в Пенсионный фонд. В пакет входят паспорт, идентификационный код, медицинское подтверждение потребности в уходе и справка об отсутствии других выплат.

Специалисты рекомендуют заранее готовить необходимые бумаги и уточнять график работы учреждений во избежание задержек с начислением средств.

Также для удобства граждан доступны предварительная запись и дистанционные консультации по оформлению помощи.

Надбавки начисляются ежемесячно, и Пенсионный фонд отмечает регулярное проверку банковских выплат, чтобы избежать задержек.

Гражданам советуют хранить копии всех документов и подтверждений для решения возможных вопросов с начислением доплат.

