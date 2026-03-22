Водночас доплати для пенсіонерів у Полтавській області не призначають особам, які вже отримують інші види державної підтримки.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали нараховувати після оновлення державного бюджету на 2026 рік, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну фінансову підтримку для людей похилого віку, які потребують постійного догляду.

Розмір надбавки зріс до 1038 гривень. Раніше сума становила 944,4 грн. Підвищення пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень, що частково компенсує витрати на щоденні потреби.

Право на отримання мають громадяни віком від 80 років, які потребують сторонньої допомоги за медичними показаннями та не мають працездатних родичів.

Водночас доплати для пенсіонерів у Полтавській області не призначають особам, які вже отримують інші види державної підтримки, зокрема через інвалідність. Обов’язковою умовою залишається проходження лікарсько-консультативної комісії.

Після обстеження необхідно отримати відповідний висновок і подати документи до Пенсійного фонду. До пакета входять паспорт, ідентифікаційний код, медичне підтвердження потреби у догляді та довідка про відсутність інших виплат.

Фахівці рекомендують заздалегідь готувати необхідні папери та уточнювати графік роботи установ, щоб уникнути затримок із нарахуванням коштів.

Також для зручності громадян доступні попередній запис і дистанційні консультації щодо оформлення допомоги.

Надбавки нараховуються щомісяця, і Пенсійний фонд наголошує на регулярному перевірянні банківських виплат, щоб уникнути затримок.

Громадянам радять зберігати копії всіх документів та підтверджень для швидкого вирішення можливих питань із нарахуванням доплат.

