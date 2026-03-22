Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается важным инструментом поддержки при адаптации на новом месте.

В Киевской области переселенцы уже могут получать денежную помощь для ВПЛ в рамках государственной программы поддержки, сообщает Politeka.net.

Выплаты направлены на покрытие базовых потребностей и помогают адаптироваться людям, вынужденным покинуть собственные дома.

Новые внутриперемещенные лица могут получать денежные средства в течение шести месяцев. Ежемесячная сумма составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.

Оформить выплаты можно через приложение «Дія», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда. Для этого необходимо иметь справку переселенца и подать заявление.

После завершения базового периода финансирование продолжают для отдельных категорий: пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей-сирот и других социально уязвимых групп. Помощь также предусмотрена для семей, где среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 грн.

Отдельные выплаты доступны для трудоустроенных переселенцев. В таких случаях ежемесячная сумма остается на уровне 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для людей с инвалидностью, что частично покрывает расходы на жилье и ежедневные нужды.

Правительство отмечает, что экономическая активность переселенцев способствует их финансовой стабильности. Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается важным инструментом поддержки при адаптации на новом месте.

Специалисты советуют регулярно проверять данные и сообщать органам об изменениях доходов или составе семьи во избежание задержек в начислении средств. Своевременная проверка гарантирует стабильную помощь и позволяет планировать ежедневные расходы без стресса.

