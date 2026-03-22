У Київській області переселенці вже можуть отримувати грошову допомогу для ВПО в межах державної програми підтримки, повідомляє Politeka.net.

Виплати спрямовані на покриття базових потреб та допомагають адаптуватися людям, які змушені були залишити власні домівки.

Нові внутрішньо переміщені особи можуть отримувати кошти протягом шести місяців. Щомісячна сума становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.

Оформити виплати можна через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати довідку переселенця та подати заяву.

Після завершення базового періоду фінансування продовжують для окремих категорій: пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та інших соціально вразливих груп. Допомога також передбачена для родин, де середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9444 гривні.

Окремі виплати доступні для працевлаштованих переселенців. У таких випадках щомісячна сума залишається на рівні 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для людей з інвалідністю, що частково покриває витрати на житло та повсякденні потреби.

Уряд наголошує, що економічна активність переселенців сприяє їхній фінансовій стабільності. Саме тому грошова допомога для ВПО у Київській області залишається важливим інструментом підтримки під час адаптації на новому місці.

Фахівці радять регулярно перевіряти дані та повідомляти органи про зміни доходів або складу родини, щоб уникнути затримок у нарахуванні коштів. Своєчасна перевірка гарантує стабільну допомогу та дозволяє планувати щоденні витрати без додаткового стресу.

