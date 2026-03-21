Новый график движения транспорта во Львове предусматривает изменение маршрута автобуса №33, который теперь курсирует через улицу Ивана Пулюя, сообщает Politeka.

По официальным данным от директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олега Забарыла, на это направление дополнительно вывели два автобуса.

Таким образом, общее количество машин на линии выросло с 6 до 8 единиц, что позволит значительно сократить время ожидания на остановках и сделать ежедневные поездки горожан более комфортными.

Кроме этого, новый график движения транспорта во Львове предполагает, что специалисты добавили к маршруту 6 новых остановок. В настоящее время услуги по перевозке пассажиров на этом отрезке предоставляет ООО "Мера и К".

Следует отметить, что новый график движения транспорта во Львове стал результатом длительной оптимизации транспортной сети города после восстановления маршрута №33 прошлым летом.

Ранее этот автобус курсировал от ТРЦ "Южный" до улицы Сечевых Стрельцов, однако сейчас схема курсирования существенно расширилась.

Теперь автобусы следуют от улицы Ивана Пулюя через Научную, Кульпарковскую и Ивана Выговского до улицы Степана Петлюры.

Дальше путь проходит через Любинскую, Окружную и Антоновича к площади Святого Юра. В центральной части города маршрут охватывает улицы Словацкого, Сечевых Стрельцов и Костюшко.

А в обратном направлении он возвращается через улицы Героев УПА и Копыстинского. Примечательно, что автобус не будет больше заезжать в ТРЦ Victoria Gardens, сосредоточившись на обслуживании жителей улиц Научной и Пулюя.

