Новий графік руху транспорту у Львові передбачає зміну маршруту автобуса №33, який відтепер курсує через вулицю Івана Пулюя, повідомляє Politeka.

За офіційними даними від директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, на цей напрямок додатково вивели два автобуси.

Таким чином, загальна кількість машин на лінії зросла з 6 до 8 одиниць, що дозволить значно скоротити час очікування на зупинках та зробити щоденні поїздки містян комфортнішими.

Окрім цього, новий графік руху транспорту у Львові передбачає, що фахівці додали до маршруту 6 нових зупинок. Наразі послуги з перевезення пасажирів на цьому відрізку надає ТзОВ "Міра і К".

Варто зауважити, що новий графік руху транспорту у Львові став результатом тривалої оптимізації транспортної мережі міста після відновлення маршруту №33 минулого літа.

Раніше цей автобус курсував від ТРЦ "Південний" до вулиці Січових Стрільців, проте тепер схема курсування суттєво розширилася.

Відтепер автобуси прямують від вулиці Івана Пулюя через Наукову, Кульпарківську та Івана Виговського до вулиці Степана Петлюри.

Далі шлях пролягає через Любінську, Окружну та Антоновича до площі Святого Юра. У центральній частині міста маршрут охоплює вулиці Словацького, Січових Стрільців та Костюшка.

А у зворотному напрямку він повертається через вулиці Героїв УПА та Копистинського. Прикметно, що автобус більше не заїжджатиме до ТРЦ Victoria Gardens, зосередившись на обслуговуванні мешканців вулиць Наукової та Пулюя.

Останні новини України:

