Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Киеве обещает местным преимущественно облачное небо, однако солнечные лучи будут периодически прогревать город до весенних максимумов, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Киеве предоставили на сайте sinoptik.ua.

В понедельник, 23 марта, облачная атмосфера будет держаться до самого вечера. Температура воздуха утром будет +3 градуса, а днем ​​столбики термометров поднимутся до отметки +11.

На следующий день, 24 марта, весь день в столице будет облачным, но воздух прогреется еще сильнее. Дневной максимум достигнет +13 градусов, а влажность воздуха днем ​​опустится до 42%.

Среда, 25 марта, начнется с облаков, которые будут покрывать небо по утрам, однако уже днем ​​они полностью исчезнут.

Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Киеве показывает дневную температуру +12 градусов и слабый ветер до 1.4 м/с.

26 марта уже утром небо затянется облаками, не исчезающими до конца суток. Несмотря на пасмурность, этот день станет одним из самых теплых - воздух прогреется до +15 градусов, хотя ветер усилится до 3.7 м/с.

27 марта снова будет пасмурно до самого вечера. Столбики термометров покажут +14 градусов в дневные часы, а атмосферное давление продолжит постепенно снижаться, достигнув отметки 740 мм ртутного столба.

Суббота, 28 марта, пройдет под сплошной облачностью. Дневная температура немного снизится до +13 градусов, однако вероятность осадков остается низкой, колеблясь в пределах от 12 до 34 процентов в разные периоды суток.

29 марта обещает приятные +14 градусов днем, хотя уровень влажности воздуха в ночное и утреннее время будет достигать 90%.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киевской области: о каких именно изменениях объявлено.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто именно имеет право на поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали доступные предложения.