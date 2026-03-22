Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Києві обіцяє місцевим переважно хмарне небо, проте сонячні промені періодично прогріватимуть місто до весняних максимумів, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Києві надали на сайті sinoptik.ua.

У понеділок, 23 березня, хмарна атмосфера буде триматися до самого вечора. Температура повітря вранці становитиме +3 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +11.

Наступного дня, 24 березня, увесь день у столиці також буде хмарним, але повітря прогріється ще сильніше. Денний максимум сягне +13 градусів, а вологість повітря вдень опуститься до 42%.

Середа, 25 березня, розпочнеться з хмар, які вкриватимуть небо вранці, проте вже вдень вони повністю зникнуть.

Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Києві вказує на денну температуру +12 градусів та слабкий вітер до 1.4 м/с.

26 березня вже вранці небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця доби. Попри похмурість, цей день стане одним із найтепліших - повітря прогріється до +15 градусів, хоча вітер посилиться до 3.7 м/с.

27 березня знову буде похмуро до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть +14 градусів у денні години, а атмосферний тиск продовжить поступово знижуватися, досягнувши позначки 740 мм ртутного стовпа.

Субота, 28 березня, пройде під суцільною хмарністю протягом усього дня. Денна температура трохи знизиться до +13 градусів, проте ймовірність опадів залишиться низькою, коливаючись у межах від 12 до 34 відсотків у різні періоди доби.

29 березня обіцяє приємні +14 градусів вдень, хоча рівень вологості повітря у нічний та ранковий час сягатиме 90%.

